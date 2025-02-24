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Александр Мостовой: если кто-то скажет, что «Оренбург» обыграет «Спартак», я удивлюсь

Александр Мостовой: если кто-то скажет, что «Оренбург» обыграет «Спартак», я удивлюсь
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Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой поделился ожиданиями от предстоящего матча 19-го тура РПЛ, в котором красно-белые сыграют с «Оренбургом». Встреча состоится 2 марта.

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
02 марта 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Оренбург
Оренбург
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Однозначно, «Спартак» — безоговорочный фаворит в матче с «Оренбургом». Я много раз говорил, если бы не зимний перерыв, красно-белые на победной волне обыграли бы оренбуржцев, как и должны сейчас. Конечно, в футболе у любой команды есть шансы на победу. Но если мне сейчас кто-то скажет, что «Оренбург» обыграет «Спартак», я удивлюсь», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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