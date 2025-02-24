Турнирная таблица чемпионата России по футболу сезона-2024/2025 РПЛ перед 19-м туром

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с турнирным раскладом в Российской Премьер-Лиге в преддверии возобновления нынешнего сезона.

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). «Оренбург» и «Ахмат» расположились на последних строчках турнирной таблицы. В зоне переходных матчей находятся «Факел» и «Химки». Действующий чемпион России — «Зенит».

Чемпионат России по футболу возобновится в конце февраля матчем между махачкалинским «Динамо» и «Локомотивом».