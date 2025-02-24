Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Турнирная таблица чемпионата России по футболу сезона-2024/2025 РПЛ перед 19-м туром

Турнирная таблица чемпионата России по футболу сезона-2024/2025 РПЛ перед 19-м туром
Комментарии

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с турнирным раскладом в Российской Премьер-Лиге в преддверии возобновления нынешнего сезона.

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). «Оренбург» и «Ахмат» расположились на последних строчках турнирной таблицы. В зоне переходных матчей находятся «Факел» и «Химки». Действующий чемпион России — «Зенит».

Календарь матчей РПЛ
Турнирная таблица РПЛ

Чемпионат России по футболу возобновится в конце февраля матчем между махачкалинским «Динамо» и «Локомотивом».

Материалы по теме
Борис Игнатьев: возможно, всё будет наоборот и ЦСКА ошибся, продав Зделара в «Зенит»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android