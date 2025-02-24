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Александр Мостовой: у Захаряна всё нормально — на него рассчитывают в «Реале Сосьедад»

Александр Мостовой: у Захаряна всё нормально — на него рассчитывают в «Реале Сосьедад»
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Известный российский экс-футболист Александр Мостовой отреагировал на первый забитый мяч российского полузащитника Арсена Захаряна за «Реал Сосьедад» в нынешнем сезоне. Футболист отличился в матче 25-го тура испанской Ла Лиги с «Леганесом» (3:0).

«Две-три недели назад многие говорили, что Захаряну ищут команду для аренды и якобы даже рассматривают «Динамо». Я сразу же говорил: «Зачем?» У него всё нормально, просто мучают травмы, от которых нужно вылечиться. Ему 21 год, и до повреждения он всё время получал игровое время. Видно, что на него рассчитывают в «Реале Сосьедад». Поэтому ему нет смысла что-либо менять — он вылечится, и его время придёт. Никто же не знал, что его поставят в основу на матч с «Леганесом», где Арсен забил.

Но бывают моменты, когда ты сидишь в запасе и тебя даже не выпускают на замену. У меня была такая ситуация в «Бенфике», когда пришёл новый тренер. С одним всё было хорошо, а с другим — не очень, потому что было много иностранцев и не проходил по лимиту», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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