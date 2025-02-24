Заза Джанашия: «Зенит» не сможет легко обыграть ЦСКА, у армейцев боевая команда

Бывший футболист «Локомотива» Заза Джанашия поделился ожиданиями от предстоящего матча между ЦСКА и «Зенитом». Игра состоится 1 марта, встречу примет стадион «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

«Не думаю, что «Зенит» — фаворит в матче с ЦСКА. Мне очень понравилась игра армейцев на зимних сборах, как и неплохая игра «Зенита» в финале Зимнего Кубка РПЛ со «Спартаком». Встречаются две хорошие команды, будет хороший бой и интересный футбол. «Зенит» не сможет легко выиграть в предстоящем матче, потому что ЦСКА — боевая команда», — сказал Джанашия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.