Заза Джанашия: «Зенит» не сможет легко обыграть ЦСКА, у армейцев боевая команда
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Бывший футболист «Локомотива» Заза Джанашия поделился ожиданиями от предстоящего матча между ЦСКА и «Зенитом». Игра состоится 1 марта, встречу примет стадион «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.
Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
01 марта 2025, суббота. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Не думаю, что «Зенит» — фаворит в матче с ЦСКА. Мне очень понравилась игра армейцев на зимних сборах, как и неплохая игра «Зенита» в финале Зимнего Кубка РПЛ со «Спартаком». Встречаются две хорошие команды, будет хороший бой и интересный футбол. «Зенит» не сможет легко выиграть в предстоящем матче, потому что ЦСКА — боевая команда», — сказал Джанашия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.
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