Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Заза Джанашия: «Зенит» не сможет легко обыграть ЦСКА, у армейцев боевая команда

Заза Джанашия: «Зенит» не сможет легко обыграть ЦСКА, у армейцев боевая команда
Комментарии

Бывший футболист «Локомотива» Заза Джанашия поделился ожиданиями от предстоящего матча между ЦСКА и «Зенитом». Игра состоится 1 марта, встречу примет стадион «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
01 марта 2025, суббота. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
ЦСКА
Москва
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Не думаю, что «Зенит» — фаворит в матче с ЦСКА. Мне очень понравилась игра армейцев на зимних сборах, как и неплохая игра «Зенита» в финале Зимнего Кубка РПЛ со «Спартаком». Встречаются две хорошие команды, будет хороший бой и интересный футбол. «Зенит» не сможет легко выиграть в предстоящем матче, потому что ЦСКА — боевая команда», — сказал Джанашия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
Стефен Карри и Заза Пачулия стали спецпосланниками ООН
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android