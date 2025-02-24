Бывшая жена Аршавина внесена в санкционные списки Евросоюза

Бывшая жена Андрея Аршавина, известная телеведущая Юлия Барановская внесена в санкционные списки Евросоюза. Ранее сегодня был «выпущен» 16-й пакет санкций против России. В него вошли 48 физических и 35 юридических лиц.

Напомним, Аршавин состоял в браке с Барановской с 2004 по 2013 год. При расставании Юлии досталась трёхкомнатная квартира в Санкт-Петербурге. Пара после развода судилась по алиментам на содержание троих детей.

За свою карьеру Андрей Аршавин завоевал более 10 трофеев, включая три титула чемпиона России и Кубок УЕФА. В сборную страны Андрей вызывался с 2002 по 2012 год. Он успел поиграть за лондонский «Арсенал».