Сергей Шавло оценил перспективы «Локомотива» занять место в первой тройке

Бывший генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло поделился мыслями об игре и составе московского «Локомотива», а также оценил перспективы команды побороться за попадание в первую тройку.

«Прошлый год команда начала здорово, лидировала. Потом пошёл спад. У «Локомотива» нет опыта чемпионства. Там почти никто им не был. Что касается железнодорожников, они перешли на своих молодых ребят. Игра у них хорошая. Но они теряют футболистов, потому что устоять против денег ребята не могут. Команда потеряла ведущих игроков и сейчас никого не взяла. Но я уверен, что конкуренцию «Локомотив» всё равно составит. Игра есть», — приводит слова Шавло «Евро-Футбол.Ру».

Турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар». Подопечные Мурада Мусаева набрали 39 очков. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит» (39 очков). Замыкает тройку сильнейших московский «Спартак», набравший 37 очков. Московское «Динамо» занимает четвёртое место (35 очков). «Локомотив» Москва идёт пятым, заработав также 35 очков. ЦСКА располагается на шестом месте, имея в своём активе 31 очко.