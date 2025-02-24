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«В какой‑то степени мне повезло». Саша Зделар прокомментировал переход из ЦСКА в «Зенит»

«В какой‑то степени мне повезло». Саша Зделар прокомментировал переход из ЦСКА в «Зенит»
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Сербский полузащитник Саша Зделар прокомментировал свой переход из московского ЦСКА в санкт-петербургский «Зенит».

«Всё окончательно решалось в последний момент, поэтому, конечно, немного нервничал. Но главное, что всё хорошо закончилось. В итоге я в «Зените», сейчас уже работаю с командой, чему очень рад.

Узнал через своего представителя, что «Зенит» заинтересован во мне. Сразу сказал, что хотел бы перейти в такой большой клуб. Потом, насколько я понял, были довольно долгие переговоры между клубами, а решилось всё в последний момент. С учётом этой ситуации, считаю, что в какой‑то степени мне повезло», — приводит слова Зделара «Матч ТВ».

ЦСКА объявил о трансфере полузащитника Саши Зделара в санкт-петербургский «Зенит» 21 февраля. Футболист подписал контракт на 1,5 года.

В сезоне-2024/2025 Российской Премьер-Лиги 29-летний Зделар провёл 15 матчей, в которых отметился одной результативной передачей. Также на счету полузащитника шесть игр в Фонбет Кубке России. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн.

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