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Михаил Кержаков рассказал, когда завершит карьеру футболиста

Михаил Кержаков рассказал, когда завершит карьеру футболиста
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Российский голкипер «Зенита» Михаил Кержаков рассказал, когда планирует завершить профессиональную карьеру футболиста. По словам Кержакова, случится это, скорее всего, этим летом. За «Зенит» вратарь выступает с 2015 года.

– Можно уже сказать, что Михаил Кержаков завершит карьеру футболиста этим летом?
– Скорее всего, да. С вероятностью в 99,9%, — приводит слова Кержакова «РБ Спорт».

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). «Оренбург» и «Ахмат» расположились на последних строчках турнирной таблицы. В зоне переходных матчей находятся «Факел» и «Химки». Действующий чемпион России — «Зенит».

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