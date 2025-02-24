Деметрадзе считает, что Захарян должен постоянно играть в основе «Реала Сосьедад»

Бывший футболист Георгий Деметрадзе высказался об игре полузащитника «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна. Напомним, россиянин отметился голом в матче 25-го тура испанской Примеры с «Леганесом» (3:0).

«Захарян после тяжёлой травмы набирает кондиции, ведь уже забил и отдал голевую передачу. Думаю, через два-три тура он будет в оптимальной форме. Это хорошо, Арсена потихоньку готовят. Он должен постоянно играть за «Реал Сосьедад» в основном составе. Самое главное, чтобы не было травм.

У меня в «Реале Сосьедад» была травма мениска, сделали операцию. Плюс тогда был лимит на легионеров — можно было выпускать только трёх иностранцев. А сейчас всё нормально, поэтому Арсену в Испании попроще. Тем более к Захаряну есть большое доверие со стороны руководства и тренерского штаба клуба. Это пойдёт ему только на пользу», — сказал Деметрадзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.