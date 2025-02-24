Агент Лоррана высказался о возможном переходе игрока в ЦСКА в летнее трансферное окно

Агент Тьяго Фрейтас, представляющий интересы бразильского полузащитника «Фламенго» Лоррана, высказался о возможности трансфера футболиста в московский ЦСКА в летнее трансферное окно.

«Мы с уважением относимся к ЦСКА, и не исключаем, что в будущем у российского клуба может вернуться интерес к Лоррану. Мы открыты к диалогам, но на текущий момент Лорран — футболист «Фламенго», все его мысли связаны только с этой командой. Обсуждать его будущий клуб на сегодня некорректно», — приводит слова Фрейтаса Metaratings.

Напомним, в подписании полноценного контракта с Лорраном текущей зимой был заинтересован московский ЦСКА. Стороны договорились обо всех деталях сделки, но трансфер сорвался. Как сообщил директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо в своём телеграм-канале, сторона игрока отказалась от прохождения медосмотра до подписания контракта.

ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 31 очко за 18 матчей.