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«Краснодар» — «Крылья Советов»: когда матч 19-го тура РПЛ, дата и время, где смотреть

«Краснодар» — «Крылья Советов»: когда матч 19-го тура РПЛ, дата и время, где смотреть
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В субботу, 1 марта, состоится матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Краснодар» и самарские «Крылья Советов». Команды будут играть на стадионе «ФК Краснодар». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30 мск.

Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую-онлайн трансляцию игры.

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
01 марта 2025, суббота. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Крылья Советов
Самара
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Матч первого круга между этими командами завершился победой «быков» со счётом 2:1.

«Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 39 очков за 18 матчей. «Крылья Советов» располагаются на 10-й строчке. Подопечные Игоря Осинькина имеют в своём активе 18 очков.

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