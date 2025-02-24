«Краснодар» — «Крылья Советов»: когда матч 19-го тура РПЛ, дата и время, где смотреть
Поделиться
В субботу, 1 марта, состоится матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Краснодар» и самарские «Крылья Советов». Команды будут играть на стадионе «ФК Краснодар». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30 мск.
Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую-онлайн трансляцию игры.
Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
01 марта 2025, суббота. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Крылья Советов
Самара
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Матч первого круга между этими командами завершился победой «быков» со счётом 2:1.
«Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 39 очков за 18 матчей. «Крылья Советов» располагаются на 10-й строчке. Подопечные Игоря Осинькина имеют в своём активе 18 очков.
Материалы по теме
Комментарии
- 24 февраля 2025
-
16:48
-
16:45
-
16:45
-
16:42
-
16:35
-
16:30
-
16:25
-
16:16
-
16:12
-
16:10
-
16:00
-
16:00
-
15:59
-
15:55
-
15:34
-
15:34
-
15:30
-
15:14
-
15:10
-
15:00
-
14:56
-
14:47
-
14:45
-
14:35
-
14:30
-
14:13
-
14:06
-
14:00
-
13:50
-
13:45
-
13:25
-
13:21
-
13:16
-
13:05
-
12:59