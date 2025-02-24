«Краснодар» — «Крылья Советов»: когда матч 19-го тура РПЛ, дата и время, где смотреть

В субботу, 1 марта, состоится матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Краснодар» и самарские «Крылья Советов». Команды будут играть на стадионе «ФК Краснодар». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30 мск.

Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую-онлайн трансляцию игры.

Матч первого круга между этими командами завершился победой «быков» со счётом 2:1.

«Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 39 очков за 18 матчей. «Крылья Советов» располагаются на 10-й строчке. Подопечные Игоря Осинькина имеют в своём активе 18 очков.