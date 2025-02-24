«Зенит» — ЦСКА: когда матч 19-го тура РПЛ, дата и время, где смотреть

В субботу, 1 марта, состоится центральный матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором встретятся «Зенит» и ПФК ЦСКА. Игра пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петерубрге. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. В прямом эфире игру покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Премьер».

Интересно, что эти соперники встречались между собой во время паузы в сезоне. «Зенит» обыграл ЦСКА в матче Зимнего Кубка РПЛ. Основное время встречи завершилось со счётом 2:2. В серии пенальти сине-бело-голубые оказались сильнее — 4:1.

«Зенит» занимает второе место в РПЛ, набрав 39 очков за 18 матчей. ЦСКА (31 очко) — на шестой строчке.