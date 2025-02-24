Радченко: слишком долго ждём, когда Захарян начнёт проявлять свои лучшие качества

Известный российский экс-футболист Дмитрий Радченко отреагировал на первый забитый мяч российского полузащитника Арсена Захаряна за «Реал Сосьедад» в нынешнем сезоне. Футболист отличился в матче 25-го тура испанской Ла Лиги с «Леганесом» (3:0).

«Мы слишком долго ждём, когда Захарян начнёт проявлять свои лучшие качества. Травмы и адаптация не очень хорошо влияют на его футбольную карьеру. Однако руководство «Реала Сосьедад» верит в Арсена и его футбольные качества. Это приносит ему уверенность», — сказал Дмитрий Радченко в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.