«Отдам всё за «Зенит». Саша Зделар высказался о предстоящем матче РПЛ с ЦСКА

Полузащитник «Зенита» Саша Зделар поделился ожиданиями от предстоящего матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором сине-бело-голубые сыграют с ЦСКА, откуда серб перешёл в зимнее трансферное окно.

«Я отыграл в ЦСКА два с половиной года. Очень уважаю этот клуб, всю команду. Но теперь я в «Зените» и постараюсь сделать всё, чтобы мы выиграли. Конечно, играть против бывших своих ребят будет непросто — это мои друзья, с которыми расстался буквально несколько дней назад. Но если выйду в этом матче, то на поле отдам всё за «Зенит». И совершенно точно 1 марта будет интересно», — приводит слова Зделара «Матч ТВ».

ЦСКА объявил о трансфере полузащитника Саши Зделара в санкт-петербургский «Зенит» 21 февраля. Футболист подписал контракт на 1,5 года.

В сезоне-2024/2025 Российской Премьер-Лиги 29-летний Зделар провёл 15 матчей, в которых отметился одной результативной передачей. Также на счету полузащитника шесть игр в Фонбет Кубке России. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн.