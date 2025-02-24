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«Отдам всё за «Зенит». Саша Зделар высказался о предстоящем матче РПЛ с ЦСКА

«Отдам всё за «Зенит». Саша Зделар высказался о предстоящем матче РПЛ с ЦСКА
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Полузащитник «Зенита» Саша Зделар поделился ожиданиями от предстоящего матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором сине-бело-голубые сыграют с ЦСКА, откуда серб перешёл в зимнее трансферное окно.

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
01 марта 2025, суббота. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
ЦСКА
Москва
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Кто победит в основное время?
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П2

«Я отыграл в ЦСКА два с половиной года. Очень уважаю этот клуб, всю команду. Но теперь я в «Зените» и постараюсь сделать всё, чтобы мы выиграли. Конечно, играть против бывших своих ребят будет непросто — это мои друзья, с которыми расстался буквально несколько дней назад. Но если выйду в этом матче, то на поле отдам всё за «Зенит». И совершенно точно 1 марта будет интересно», — приводит слова Зделара «Матч ТВ».

ЦСКА объявил о трансфере полузащитника Саши Зделара в санкт-петербургский «Зенит» 21 февраля. Футболист подписал контракт на 1,5 года.

В сезоне-2024/2025 Российской Премьер-Лиги 29-летний Зделар провёл 15 матчей, в которых отметился одной результативной передачей. Также на счету полузащитника шесть игр в Фонбет Кубке России. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн.

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