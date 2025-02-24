Расписание матчей 19-го тура РПЛ, когда рестарт сезона чемпионата России сезона-2024/2025

В пятницу, 28 февраля, матчем «Динамо» Махачкала — «Локомотив» стартует 19-й тур Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Представляем вашему вниманию расписание тура.

Расписание матчей 19-го тура РПЛ (время — московское):

Пятница, 28 февраля:

19:00. «Динамо» Махачкала – «Локомотив».

Суббота, 1 марта:

14:00. «Пари Нижний Новгород» – «Акрон»;

16:30. «Зенит» – ЦСКА;

19:00. «Ахмат» – «Рубин»;

19:30. «Краснодар» – «Крылья Советов».

Воскресенье, 2 марта:

14:00. «Химки» – «Факел»;

16:30. «Спартак» – «Оренбург»;

19:30. «Ростов» – «Динамо» Москва.

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). «Оренбург» и «Ахмат» расположились на последних строчках турнирной таблицы. В зоне переходных матчей находятся «Факел» и «Химки». Действующий чемпион России — «Зенит».