Александр Горшков: у Михаила Кержакова есть перспектива работать тренером в «Зените»

Бывший футболист «Зенита» Александр Горшков высказался о голкипере сине-бело-голубых Михаиле Кержакове, который ранее заявил, что вскоре может завершить карьеру.

«Для вратаря 38 лет — это возраст, когда ещё можно поиграть. Но главный вопрос в том, чего хочет сам Михаил Кержаков дальше. Возможно, он хочет ещё поиграть в футбол, но для этого нужно уехать, или же хочет начать строить новую жизнь, чтобы стать тренером. Думаю, у Михаила есть перспектива остаться в «Зените» и работать в качестве тренера вратарей после завершения игровой карьеры. Всё-таки у него большой футбольный опыт», — сказал Горшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.