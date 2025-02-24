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Полузащитник «Локомотива» Батраков рассказал, как распоряжается деньгами

Полузащитник «Локомотива» Батраков рассказал, как распоряжается деньгами
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Молодой лидер «Локомотива» Алексей Батраков рассказал, как распоряжается деньгами, заработанными в футболе.

— Как распоряжаешься деньгами? Хранишь сам или переводишь родителям?
— Договорились, что все деньги у меня, но я их откладываю на свои долгосрочные цели. Вообще, конечно, деньги дают возможность что-то себе купить, но не более. Мне ценно посидеть с друзьями, пообщаться, хорошо провести время.

— То есть счастье не в деньгах?
— Многие скажут, что в них. Какую-то часть счастья они составляют, но жизненные отношения с семьёй, с девушкой, с друзьями — это для меня важнее.

— На какие цели откладываешь?
— Первое ― купить квартиру, сейчас снимаю.

— Ты же большую часть жизни жил на базе. Каково было начать жить в квартире в одиночку?
— Непривычно, но интересно. В интернате я жил с 2017-го — получается, семь лет. Первое время в своей квартире мне всё нравилось — никто не мешает, можно в чём угодно ходить, во сколько угодно возвращаться. Потом чуть уборка начала надоедать, — сказал Батраков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Полное интервью с Алексеем Батраковым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

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