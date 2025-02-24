Батраков — об отпуске в Италии: давно не слышал вживую гимн ЛЧ, дико кайфанул

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков рассказал о зимних каникулах в Италии. Российский футболист ездил в Милан.

— Зимой ты поступил не совсем в стиле футболиста РПЛ — почему для отдыха выбрал Милан, а не Мальдивы?

— Мне нравится Италия. Когда был в академии, часто летали туда на турниры. Там комфортно: еда, культура. Милан запомнился больше остальных, поэтому решил туда рвануть. Заодно и Рим зацепил. В Италии очень спокойно, классные люди. Рим, кстати, мне гораздо больше Милана понравился. Хочется туда вернуться.

— Как тебе на Сан-Сиро?

— Я так давно не слышал вживую гимн Лиги чемпионов… Да и как фанаты песни поют — тоже. Дико кайфанул. Я за «Милан», поэтому было супер. С детства их цвета привлекали, — сказал Батраков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Полное интервью с Алексеем Батраковым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.