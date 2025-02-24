Алексей Батраков вспомнил эмоции после первого гола за сборную России
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Атакующий полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков поделился эмоциями от дебютного гола в составе сборной России. Хавбек отличился взятием ворот в игре с Брунеем, которая завершилась победой россиян со счётом 11:0.
Товарищеские матчи (сборные) — 2024 . Товарищеские матчи
15 ноября 2024, пятница. 19:00 МСК
Россия
Окончен
11 : 0
Бруней
1:0 Обляков – 1' 2:0 Отман – 7' 3:0 Морозов – 10' 4:0 Обляков – 28' 5:0 Садулаев – 48' 6:0 Кривцов – 57' 7:0 Мусаев – 62' 8:0 Мостовой – 67' 9:0 Черников – 73' 10:0 Батраков – 79' 11:0 Адамов – 88'
— Какие были чувства, когда забил Брунею?
— Смешанные. С одной стороны — счёт уже был крупный. С другой — забил, есть гол в футболке сборной. Это было важнее. Мне было без разницы, кому забивать. Забил Брунею — хорошо. Мне скажут — я сыграю с кем угодно, — сказал Батраков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Полное интервью с Алексеем Батраковым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.
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