Алексей Батраков вспомнил эмоции после первого гола за сборную России

Атакующий полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков поделился эмоциями от дебютного гола в составе сборной России. Хавбек отличился взятием ворот в игре с Брунеем, которая завершилась победой россиян со счётом 11:0.

— Какие были чувства, когда забил Брунею?

— Смешанные. С одной стороны — счёт уже был крупный. С другой — забил, есть гол в футболке сборной. Это было важнее. Мне было без разницы, кому забивать. Забил Брунею — хорошо. Мне скажут — я сыграю с кем угодно, — сказал Батраков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Полное интервью с Алексеем Батраковым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.