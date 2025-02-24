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Алексей Батраков вспомнил эмоции после первого гола за сборную России

Алексей Батраков вспомнил эмоции после первого гола за сборную России
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Атакующий полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков поделился эмоциями от дебютного гола в составе сборной России. Хавбек отличился взятием ворот в игре с Брунеем, которая завершилась победой россиян со счётом 11:0.

Товарищеские матчи (сборные) — 2024 . Товарищеские матчи
15 ноября 2024, пятница. 19:00 МСК
Россия
Окончен
11 : 0
Бруней
1:0 Обляков – 1'     2:0 Отман – 7'     3:0 Морозов – 10'     4:0 Обляков – 28'     5:0 Садулаев – 48'     6:0 Кривцов – 57'     7:0 Мусаев – 62'     8:0 Мостовой – 67'     9:0 Черников – 73'     10:0 Батраков – 79'     11:0 Адамов – 88'    

— Какие были чувства, когда забил Брунею?
— Смешанные. С одной стороны — счёт уже был крупный. С другой — забил, есть гол в футболке сборной. Это было важнее. Мне было без разницы, кому забивать. Забил Брунею — хорошо. Мне скажут — я сыграю с кем угодно, — сказал Батраков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Полное интервью с Алексеем Батраковым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

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