Игрок «Локомотива» Батраков ― о звёздной болезни: сам себя сдерживаю, не даю улететь

Полузащитник «Локомотива» и сборной России Алексей Батраков ответил на вопрос, как ему удаётся избежать «звёздной болезни».

— Все, с кем тебя обсуждал, в один голос удивляются: «О нём столько говорят, а он ни разу не зазнался, ни намёка на звёздную болезнь». Как себя удерживаешь от этого?

— Окружение: семья, близкие. Родители меня хорошо воспитали. Стараюсь оставаться таким же, сам себя сдерживаю, чтобы не давать себе улетать. Я как играл в футбол, так и играю, — сказал Батраков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Полное интервью с Алексеем Батраковым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.