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Александр Горшков: «Зенит» — фаворит в матче с ЦСКА, но футбол непредсказуем

Александр Горшков: «Зенит» — фаворит в матче с ЦСКА, но футбол непредсказуем
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Бывший полузащитник «Зенита» Александр Горшков поделился ожиданиями от предстоящего матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором сине-бело-голубые сыграют с ЦСКА. Встреча состоится 1 марта.

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
01 марта 2025, суббота. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
ЦСКА
Москва
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Думаю, «Зенит» к матчу с ЦСКА подходит в ранге фаворита, ведь у команды есть приобретения. У армейцев, наоборот, была какая-то тишина в трансферном плане. Так и не понял, взяли ли они кого-то. Однако футбол бывает непредсказуем. «Зенит» был фаворитом в двух последних матчах РПЛ с не самыми сильными командами, но в обоих уступил», — сказал Горшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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