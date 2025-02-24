Александр Горшков: «Зенит» — фаворит в матче с ЦСКА, но футбол непредсказуем

Бывший полузащитник «Зенита» Александр Горшков поделился ожиданиями от предстоящего матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором сине-бело-голубые сыграют с ЦСКА. Встреча состоится 1 марта.

«Думаю, «Зенит» к матчу с ЦСКА подходит в ранге фаворита, ведь у команды есть приобретения. У армейцев, наоборот, была какая-то тишина в трансферном плане. Так и не понял, взяли ли они кого-то. Однако футбол бывает непредсказуем. «Зенит» был фаворитом в двух последних матчах РПЛ с не самыми сильными командами, но в обоих уступил», — сказал Горшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.