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«Спартак» — «Оренбург»: когда матч 19-го тура РПЛ, дата и время, где смотреть

«Спартак» — «Оренбург»: когда матч 19-го тура РПЛ, дата и время, где смотреть
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В воскресенье, 2 марта, состоится матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором встретятся московский «Спартак» и «Оренбург». Игра пройдёт на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:30 мск.

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
02 марта 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Оренбург
Оренбург
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. В прямом эфире игру покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Премьер».

Интересно, что игра команд в первом круге РПЛ завершилась сенсационной победой «Оренбурга» со счётом 2:0.

«Спартак» занимает третье место в таблице РПЛ, набрав 37 очков за 18 матчей. «Оренбург» — на последней, 16-й строчке (8 очков).

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