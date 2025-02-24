Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «Реале Сосьедад» рассказали о реакции команды на гол Арсена Захаряна

В «Реале Сосьедад» рассказали о реакции команды на гол Арсена Захаряна
Комментарии

Хон Андер Мундуате, пресс-атташе футбольного клуба «Реал Сосьедад», рассказал о реакции игроков и тренерского штаба команды на первый гол Арсена Захаряна в нынешнем сезоне. Россиянин отличился в матче 25-го тура испанской Примеры с «Леганесом».

«Товарищи по команде и тренер были очень рады за Арсена после всего, что он пережил», — приводит слова Мундуате Metaratings.

В текущем сезоне Захарян принял участие лишь в трёх матчах Ла Лиги и впервые вышел в стартовом составе баскской команды. Также у россиянина один выход на поле в Лиге чемпионов. Всего в активе экс-динамовца один гол и одна результативная передача в четырёх матчах.

Материалы по теме
Деметрадзе считает, что Захарян должен постоянно играть в основе «Реала Сосьедад»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android