В «Реале Сосьедад» рассказали о реакции команды на гол Арсена Захаряна

Хон Андер Мундуате, пресс-атташе футбольного клуба «Реал Сосьедад», рассказал о реакции игроков и тренерского штаба команды на первый гол Арсена Захаряна в нынешнем сезоне. Россиянин отличился в матче 25-го тура испанской Примеры с «Леганесом».

«Товарищи по команде и тренер были очень рады за Арсена после всего, что он пережил», — приводит слова Мундуате Metaratings.

В текущем сезоне Захарян принял участие лишь в трёх матчах Ла Лиги и впервые вышел в стартовом составе баскской команды. Также у россиянина один выход на поле в Лиге чемпионов. Всего в активе экс-динамовца один гол и одна результативная передача в четырёх матчах.