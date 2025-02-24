Зделар назвал «Зенит» лучшей командой России

Новичок «Зенита» Саша Зделар назвал сине-бело-голубых лучшей командой России. Он перебрался в петербургский клуб этой зимой из московского ПФК ЦСКА.

«Я узнал об интересе ко мне примерно за месяц до перехода. Знаете, когда тебе звонит самая лучшая и самая сильная команда России, ты много не думаешь. Поэтому я сразу сказал «да», — приводит слова Зделара официальный сайт „Зенита“.

ЦСКА объявил о трансфере полузащитника Саши Зделара в санкт-петербургский «Зенит» 21 февраля. Футболист подписал контракт на 1,5 года.

В сезоне-2024/2025 Российской Премьер-Лиги 29-летний Зделар провёл 15 матчей, в которых отметился одной результативной передачей. Также на счету полузащитника шесть игр в Фонбет Кубке России. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн.