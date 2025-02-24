Луис Энрике раскрыл, что сказал ему Халк о «Зените» и России

Новичок «Зенита» Луис Энрике рассказал, какой отзыв о клубе и России дал ему бывший игрок сине-бело-голубых Халк. Также Энрике заявил, что постарается превзойти результативность Халка в «Зените» — он забил за петербуржцев 77 голов, став самым результативным иностранцем в истории клуба.

«Когда я перешёл в «Зенит», Халк мне позвонил и сказал, что меня здесь хорошо примут, что мне здесь будет спокойно, все будут меня поддерживать.

Халк забил 77 голов за «Зенит»? Я буду ежедневно работать, чтобы сравняться с ним и обойти его. Знаю, что это будет сложно, но, даст бог, я смогу дотянуться до Халка или даже превзойти его», — приводит слова Энрике «Спорт-экспресс».

Санкт-петербургский клуб объявил о переходе Луиса Энрике 20 января. Контракт футболиста сборной Бразилии с сине-бело-голубыми рассчитан на четыре года с опцией продления ещё на один сезон. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 22 млн.