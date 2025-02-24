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Зделар рассказал, как его приняли в «Зените» после перехода из ЦСКА

Зделар рассказал, как его приняли в «Зените» после перехода из ЦСКА
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Новичок «Зенита» Саша Зделар рассказал, как его приняли в санкт-петербургской команде. Сербский опорный полузащитник перебрался в стан сине-бело-голубых из московского ПФК ЦСКА в зимнее трансферное окно. Зделар подписал с «Зенитом» контракт на полтора года.

«Я очень рад быть здесь. Команда меня очень хорошо приняла, я увидел, что настроение у ребят очень хорошее, и это мне очень нравится. Только что прибыл в расположение «Зенита», два дня добирался сюда, и мне ещё нужно время, чтобы показать всем, что я могу», — приводит слова Зделара официальный сайт сине-бело-голубых.

В сезоне-2024/2025 Российской Премьер-Лиги 29-летний Зделар провёл 15 матчей, в которых отметился одной результативной передачей. Также на счету полузащитника шесть игр в Фонбет Кубке России. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн.

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