Кирьяков: у Захаряна всё есть, чтобы стать игроком стартового состава «Реала Сосьедад»

Российский тренер Сергей Кирьяков высказался об игре полузащитника «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна.

«Надеемся, что Захарян и дальше будет демонстрировать яркую игру. Он после болезни и травм начал не только играть, но и зарабатывать голевые действия. Это говорит о том, что Арсен набирает форму.

Пора бы ему проявлять себя лучше. Процесс адаптации явно затянулся. У него такой возраст, что уже нужно выходить на более высокий уровень. И ставить задачи стать игроком стартового состава «Реала Сосьедад». У него всё для этого есть. Арсен сейчас показывает неплохой футбол — это говорит за него и показывает тренерскому штабу, что Захарян готов. Будем надеяться, что он не будет сбавлять обороты, а будет цепляться за этот шанс», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Арсен Захарян вышел в стартовом составе «Реала Сосьедад» в матче 25-го тура Ла Лиги с «Леганесом» (3:0) и провёл на поле тайм. На счету россиянина победный гол.