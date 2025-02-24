Солдатенко: народная команда — «Алания», раньше это был «Спартак»

Голкипер «Черноморца» Ростислав Солдатенко, покинувший «Аланию» в зимнее трансферное окно, назвал владикавказцев народной командой.

«Для меня народная команда — это «Алания», потому что там постоянно играют свои воспитанники. Это осетинская народная команда. Вообще я слышал, что московский «Спартак» называют народной командой. Больше болельщиков у тех, кто больше выигрывает. Помню, народной командой всегда был «Спартак». Сейчас вы говорите, что «Зенит» — народная команда. Видимо, что-то поменялось», — цитирует Солдатенко «РБ Спорт».

Вратарь Ростислав Солдатенко перебрался из «Алании» в «Черноморец» в январе 2025 года в статусе свободного агента. Напомним, в декабре прошлого года руководство владикавказского клуба объявило о смене курса развития. Вице-президент «Алании» Данила Гуриев заявил, что команду ждет сокращение финансирования, а ставку теперь планируется делать на молодых воспитанников.

В турнирной таблице Первой лиги «Алания» занимает 17-е место. В активе команды 18 очков в 21 матче. Отставание от 15-го места, которое гарантирует сохранение прописки в Первой лиге на будущий сезон, составляет два очка.