Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Полузащитник «Локо» Батраков рассказал о главном совете, который он получил от отца

Полузащитник «Локо» Батраков рассказал о главном совете, который он получил от отца
Комментарии

Полузащитник московского «Локомотива» и сборной России Алексей Батраков ответил на вопрос, какой самый главный совет дали ему родители.

— Родители многим жертвовали, чтобы у тебя в футболе всё получилось?
— Временем. Поездка со мной на тренировку — вычеркнуть полдня из своей жизни. А это происходило на протяжении шести лет. Я им очень благодарен и сильно их люблю.

— Какой главный совет дали тебе родители?
— Их много было, но один от отца запомнился больше всего — не зацикливаться на плохом. За чёрной полосой всегда придёт белая, — сказал Батраков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Полное интервью с Алексеем Батраковым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

Материалы по теме
Эксклюзив
Игрок «Локомотива» Батраков ― о звёздной болезни: сам себя сдерживаю, не даю улететь
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android