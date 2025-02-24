Полузащитник «Локо» Батраков рассказал о главном совете, который он получил от отца

Полузащитник московского «Локомотива» и сборной России Алексей Батраков ответил на вопрос, какой самый главный совет дали ему родители.

— Родители многим жертвовали, чтобы у тебя в футболе всё получилось?

— Временем. Поездка со мной на тренировку — вычеркнуть полдня из своей жизни. А это происходило на протяжении шести лет. Я им очень благодарен и сильно их люблю.

— Какой главный совет дали тебе родители?

— Их много было, но один от отца запомнился больше всего — не зацикливаться на плохом. За чёрной полосой всегда придёт белая, — сказал Батраков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Полное интервью с Алексеем Батраковым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.