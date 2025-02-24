«Гол «Амкалу» не считается, что ли?» Пресс-служба РПЛ — про отставание Овечкина от Гретцки

Пресс-служба Российской Премьер-Лиги забавно отреагировала на хет-трик капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в матче с «Эдмонтон Ойлерз» (7:3), после которого отставание форварда от рекорда Уэйна Гретцки по голам в НХЛ сократилось до 12 шайб.

«Почему все пишут про 12 голов Овечкина до Гретцки? Гол «Амкалу» не считается, что ли?» — говорится в сообщении пресс-службы РПЛ.

В текущем сезоне Национальной хоккейной лиги 39-летний Александр Овечкин провёл 41 матч, забросил 29 шайб и оформил 17 результативных передач. Всего в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги Овечкин забросил 882 шайбы.