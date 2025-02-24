«Спартак» — «Насаф»: Барко удвоил преимущество российской команды на 26-й минуте

В эти минуты московский «Спартак» проводит свой очередной товарищеский матч на зимних учебно-тренировочных сборах. Соперником красно-белых является «Насаф» из Узбекистана. Команды играют на стадионе «Тренировочное поле отеля Макс Роял» в Белеке (Турция). На момент написания новости счёт в матче 2:0 в пользу «Спартака». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 26-й минуте полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко удвоил преимущество своей команды.

После 18 туров Российской Премьер-Лиги «Спартак» располагается на третьей строчке в турнирной таблице. Подопечные Деяна Станковича набрали 37 очков. Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 39 очков. В матче 19-го тура красно-белые сыграют с «Оренбургом».