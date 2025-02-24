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Тренер «Челси» Мареска: мы не беспокоимся за Палмера, нам нужно полагаться на команду

Тренер «Челси» Мареска: мы не беспокоимся за Палмера, нам нужно полагаться на команду
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Главный тренер «Челси» Энцо Мареска высказался о форме одного из лидеров команды Коула Палмера.

«В течение сезона у него могут быть моменты, когда он борется немного больше. Мы полагаемся на Коула во всём. Нам нужно полагаться на команду. Мы совсем не беспокоимся за Коула», — приводит слова Марески официальный аккаунт журналиста Фабрицио Романо в X (ранее Twitter).

На счету полузащитника «Челси» Коула Палмера 14 голов и шесть результативных передач в 26 матчах АПЛ в текущем сезоне. Подопечные Энцо Марески занимают седьмое место в турнирной таблице с 43 очками.

В рамках 26-го тура английской Премьер-лиги «Челси» встречался с «Астон Виллой». Игра завершилась минимальной победой бирмингемского клуба (2:1). На гол хавбека «синих» Энцо Фернандеса дублем ответил испанский полузащитник Марко Асенсио.

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