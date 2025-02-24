Полузащитник «Локомотива» Батраков объяснил причины своего прогресса

Полузащитник московского «Локомотива» и сборной России Алексей Батраков поделился мнением о своём прогрессе и назвал его главные причины.

— Твой прогресс с лета. Для тебя это был естественный процесс?

— Да, я ничего не менял с момента попадания в основную команду. Главное — пришла уверенность. Раньше я на тренировках переживал из-за всего, а потом раскрепостился. Ну и доверие тренера многое значит.

— Когда перед сезоном уходили Антон Миранчук, Максим Глушенков, многие говорили, что «Локомотив» с этим не справится. А ты, наоборот, думал, что это твой шанс?

— Да. Я понимал, что у меня будут шансы, но не ждал, что в таком количестве. Просто надеялся, что буду играть больше, — сказал Батраков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

В нынешнем сезоне Батраков сыграл за «Локомотив» 23 матча во всех турнирах, в которых отметился 11 забитыми мячами и восемью результативными передачами.

Полное интервью с Алексеем Батраковым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.