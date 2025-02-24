Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Полузащитник «Локомотива» Батраков объяснил причины своего прогресса

Полузащитник «Локомотива» Батраков объяснил причины своего прогресса
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник московского «Локомотива» и сборной России Алексей Батраков поделился мнением о своём прогрессе и назвал его главные причины.

— Твой прогресс с лета. Для тебя это был естественный процесс?
— Да, я ничего не менял с момента попадания в основную команду. Главное — пришла уверенность. Раньше я на тренировках переживал из-за всего, а потом раскрепостился. Ну и доверие тренера многое значит.

— Когда перед сезоном уходили Антон Миранчук, Максим Глушенков, многие говорили, что «Локомотив» с этим не справится. А ты, наоборот, думал, что это твой шанс?
— Да. Я понимал, что у меня будут шансы, но не ждал, что в таком количестве. Просто надеялся, что буду играть больше, — сказал Батраков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

В нынешнем сезоне Батраков сыграл за «Локомотив» 23 матча во всех турнирах, в которых отметился 11 забитыми мячами и восемью результативными передачами.

Полное интервью с Алексеем Батраковым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

Материалы по теме
Эксклюзив
Полузащитник «Локо» Батраков рассказал о главном совете, который он получил от отца
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android