«Родина» объявила о назначении словенца Зорана Зельковича на пост главного тренера

Клуб Первой лиги «Родина» объявил о назначении на пост главного тренера словенца Зорана Зельковича. Ранее 44-летний специалист работал в таких клубах, как «Ауда» (Латвия), «Олимпия», «Копер», «Крка», «Илирия 1911» (все — Словения). А начинал карьеру Зелькович в качестве ассистента главного тренера в словенском «Целе».

«Зоран, добро пожаловать!» — поприветствовал нового главного тренера телеграм-канал «Родины».

После 21 тура «Родина» занимает 12-е место в турнирной таблице Первой лиги. В активе столичного клуба 24 набранных очка. Отставание от зоны стыковых матчей за 13 туров до конца турнира составляет 13 очков.

Перед стартом сезона команду покинул испанский тренер Франк Артига, который возглавил подмосковные «Химки». В текущем сезоне «Родину» возглавляли российские специалисты Владимир Газзаев (до 4-го сентября 2024 года) и Филипп Соколинский (до 17 января 2025 года).