Игрок «Локомотива» Батраков: в общественном месте в России меня узнали один раз

Полузащитник московского «Локомотива» и сборной России Алексей Батраков рассказал, что изменилось в его жизни с появлением славы и внимания.

— Как изменилась твоя жизнь за полгода? Ты теперь лидер и главный молодой игрок страны. Славу успел ощутить?

— Славу — нет. Много интервью стали брать и фоткаться со мной. Но при этом не могу сказать, что меня стали сильно чаще узнавать. В каких-то публичных местах в России меня только один раз в ресторане официант узнал. Думал, он мне скидку сделает, но не сделал (смеётся).

— От внимания стал уставать?

— Это просто часть работы каждого футболиста. Поначалу было неожиданно, потом привык. Это и уверенности прибавляет. А так — у меня только футболки просят постоянно. К сожалению, не могу всем раздать, хотя тяжело отказывать. Уже футболок 15-20 раздал… Ещё из минусов популярности: теперь со мной хотят общаться ради выгоды. Было пару моментов, что мне начали писать люди, которые со мной давно не на связи. Я им пытаюсь аккуратно сказать, что так не надо. С пацанами из команды, кстати, много обсуждал эту тему. У них тоже такое бывало. Я в такие моменты просто вспоминаю, почему мы изначально перестали общаться с такими людьми. Это меня сразу от них отталкивает, — сказал Батраков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.