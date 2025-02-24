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«Спартак» — «Насаф»: Маркиньос довёл счёт до разгромного на 48-й минуте

«Спартак» — «Насаф»: Маркиньос довёл счёт до разгромного на 48-й минуте
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В эти минуты московский «Спартак» проводит свой очередной товарищеский матч на зимних учебно-тренировочных сборах. Соперником красно-белых является «Насаф» из Узбекистана. Команды играют на стадионе «Тренировочное поле отеля Макс Роял» в Белеке (Турция). На момент написания новости счёт в матче 3:0 в пользу «Спартака». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Товарищеские матчи (клубы) — 2025
24 февраля 2025, понедельник. 17:00 МСК
Спартак М
Москва, Россия
2-й тайм
3 : 0
Насаф
Карши, Узбекистан
1:0 Бонгонда – 17'     2:0 Барко – 26'     3:0 Маркиньос – 48'    

На 48-й минуте полузащитник «Спартака» Маркиньос забил третий мяч своей команды, доведя счёт до разгромного.

После 18 туров Российской Премьер-Лиги «Спартак» располагается на третьей строчке в турнирной таблице. Подопечные Деяна Станковича набрали 37 очков. Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 39 очков. В матче 19-го тура красно-белые сыграют с «Оренбургом».

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