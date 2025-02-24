Мимович: за 15 дней почти побывал в четырёх клубах! Сейчас я в «Зените» и очень счастлив

Новичок «Зенита» Огнен Мимович рассказал, как состоялся его переход в санкт-петербургский клуб.

«Это была самая необычная зима в карьере? Точно. Очень уж многое со мной произошло за довольно короткое время. За 15 дней почти побывал в четырёх клубах! Очень турбулентным получился этот период, но и очень интересным. Сейчас я в «Зените» и очень счастлив по этому поводу.

Обсуждалось несколько вариантов. В какой-то момент уже думал, что еду в «Марибор». И вдруг появился «Зенит», в котором я, слава богу, и оказался. И знаете, сейчас считаю, что лучше в итоге произойти не могло — вся эта история замечательно закончилась», — приводит слова Мимовича «Матч ТВ».

Санкт-петербургский «Зенит» арендовал сербского защитника Огнена Мимовича у «Фенербахче» в зимнее трансферное окно. Первую часть сезона правый латераль провёл в составе «Црвены Звезды». Напомним, правый защитник «Зенита» Вячеслав Караваев получил травму на зимних тренировочных сборах и пропустит остаток сезона.