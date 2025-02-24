Полузащитник «Локомотива» Батраков объяснил, почему решил завести телеграм-канал

Полузащитник московского «Локомотива» и сборной России Алексей Батраков объяснил, почему решил завести собственный телеграм-канал.

— Про итальянский трип ты рассказывал в своём канале в Telegram. Почему завёл его?

— Мне много раз предлагали, а я всё отказывался. Но в моменте решил, что если ещё раз предложат – соглашусь. В итоге решился. Мне нравится, что там можно фидбек получать, комментарии летят, — сказал Батраков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

В нынешнем сезоне Батраков сыграл за «Локомотив» 23 матча во всех турнирах, в которых отметился 11 забитыми мячами и восемью результативными передачами.