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Полузащитник «Локомотива» Батраков объяснил, почему решил завести телеграм-канал

Полузащитник «Локомотива» Батраков объяснил, почему решил завести телеграм-канал
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Полузащитник московского «Локомотива» и сборной России Алексей Батраков объяснил, почему решил завести собственный телеграм-канал.

— Про итальянский трип ты рассказывал в своём канале в Telegram. Почему завёл его?
— Мне много раз предлагали, а я всё отказывался. Но в моменте решил, что если ещё раз предложат – соглашусь. В итоге решился. Мне нравится, что там можно фидбек получать, комментарии летят, — сказал Батраков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

В нынешнем сезоне Батраков сыграл за «Локомотив» 23 матча во всех турнирах, в которых отметился 11 забитыми мячами и восемью результативными передачами.

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