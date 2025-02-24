Александр Мостовой: любая потеря очков может лишить «Зенит» чемпионства

Экс-полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от матчей 19-го тура чемпионата России.

«Для меня «Зенит» — однозначный фаворит, ведь он играет дома. Тем более что «Краснодар» и «Спартак» тоже будут дома принимать своих соперников. Сейчас начинается период, где очки терять нельзя. Любая потеря очков может лишить «Зенит» чемпионства», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Перед стартом весеннего отрезка Российской Премьер-Лиги «Краснодар» и «Зенит» возглавляют чемпионскую гонку с 39 очками в активе. «Быки» опережают подопечных Сергея Семака по дополнительным показателям. Тройку лидеров с 37 очками замыкает московский «Спартак».