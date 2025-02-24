«В электричках мне было страшно». Полузащитник «Локомотива» Батраков ― о детстве

Полузащитник московского «Локомотива» и сборной России Алексей Батраков поделился воспоминаниями о своём детстве.

— Ещё про детство. Твои родители ярко рассказывали, как ездили с тобой на электричке на тренировки по полтора часа из Орехово-Зуево. Как ты это запомнил?

— Весь этот период пролетел очень быстро. А так — какие-то тренировки мне приходилось пропускать из-за школы, а иногда наоборот — вообще в школе не появлялся. Чаще всего мы с мамой сразу после уроков забегали домой, быстро обедали, прыгали в электричку, ехали почти два часа до Москвы, там ещё 30-40 минут на метро. И всё это ради полуторачасовой тренировки, чтобы потом в том же порядке поехать домой. Уроки зачастую делал прямо в электричке. Это было интересно, но сложно. В электричках даже бывало страшно.

— Почему?

— На обратном пути мы чаще всего попадали на «рабочие» электрички, на которых люди ехали из Москвы с работы домой. И толпа была огромная, меня просто потоком заносило в вагон. Боялся, что меня раздавят. А один раз мы опаздывали на электричку, бежали в метро, и у меня сапог застрял между вагоном и платформой. Почти ушёл без сапога — мама вовремя вытащила, — сказал Батраков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.