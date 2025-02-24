Алексей Батраков: бесит, когда начинают подлизываться, как и когда ставят себя выше других

Полузащитник московского «Локомотива» и сборной России Алексей Батраков рассказал, что его сильнее всего бесит в людях.

— А тебя что в людях бесит?

— Неискренность. Когда начинают подлизываться. Если я со стороны вижу, как кто-то к кому-то… Мне это не нравится. Как и высокомерие: когда человек ставит себя выше других, — сказал Батраков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

В нынешнем сезоне Батраков сыграл за «Локомотив» 23 матча во всех турнирах, в которых отметился 11 забитыми мячами и восемью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 19-летнего футболиста составляет € 8 млн.