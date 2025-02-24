Ибрагимович: я телохранитель «Милана» — если будут стрелять в команду, я выстрелю в ответ

Бывший футболист «Милана» Златан Ибрагимович, занимающий ныне пост советника в клубе, рассказал о своей роли в команде.

«Когда я играл, всё вращалось вокруг меня. Сегодня я телохранитель: если в кого-то будут стрелять, пусть стреляют в меня. Я хочу защитить команду и клуб. Не боюсь, потому что дважды выстрелю в ответ. Так что я могу стать мишенью.

Я прожил 10 лет в условиях войны. А если ты живёшь в условиях войны на Балканах, тебе звонят не для того, чтобы рассказать, как дела. Ты ждёшь звонка, чтобы узнать, что происходит. Узнать, всё ли в порядке с твоей семьёй. Каждый день кто-то звонит тебе в слезах, и ты не знаешь, будет ли он жив завтра. И ты ничего не можешь сделать. Если кто-то провёл так 10 лет, он никого не боится, потому что это нечто другое, это настоящий страх», — заявил Ибрагимович в интервью журналу GQ.

После 26 туров «Милан» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Италии. Команда провела 25 матчей и набрала 41 очко. Отставание от четвёртого места, которое даёт право принять участие в следующем розыгрыше Лиги чемпионов УЕФА, составляет восемь очков.