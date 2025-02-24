Полузащитник «Локомотива» Батраков рассказал о своих музыкальных предпочтениях

Полузащитник московского «Локомотива» и сборной России Алексей Батраков поделился своими музыкальными предпочтениями.
— Видел у тебя в социальной сети пост, к которому была прикреплена песня Майкла Кивануки. Нетипичный выбор для 19-летнего парня.
— А я меломан — всё подряд слушаю. От Кивануки до OG Buda.
— Есть концерт мечты?
— Трэвис Скотт пусть будет. Но я и на Эминема сходил бы с удовольствием, — сказал Батраков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
В нынешнем сезоне Батраков сыграл за «Локомотив» 23 матча во всех турнирах, в которых отметился 11 забитыми мячами и восемью результативными передачами.