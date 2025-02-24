Дмитрий Андреев: преимущество «Зенита» — богатый чемпионский опыт на протяжении шести лет

Бывший спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев поделился ожиданиями от второй части Российской Премьер-Лиги.

«Зимой неплохо усилились «Зенит», «Спартак» и «Динамо». «Краснодар» сохранил практически всех своих футболистов основной обоймы. Посмотрим, как будет играть «Локомотив». Интересная пятёрка команд, которая между собой будет разыгрывать места. Отмечу приезд хороших футболистов — интересно будет посмотреть на них вживую.

У «Зенита», в отличие от «Краснодара», «Спартака», «Динамо» и «Локомотива», очень богатый чемпионский опыт на протяжении шести лет. Наверное, это самое большое преимущество. А чем футбол интересен? На бумаге может быть всё так, а как получится? Нас ждёт интересная вторая часть сезона в РПЛ. Хорошие игроки и пятёрка команд, которые будут распределять места», — сказал Андреев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Перед стартом весеннего отрезка РПЛ «Краснодар» и «Зенит» возглавляют гонку за чемпионство с 39 очками. Третье место занимает московский «Спартак», у красно-белых 37 очков в 18 матчах. В топ-5 также входят столичные «Локомотив» и «Динамо», у которых по 35 набранных очков.