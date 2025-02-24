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Калешин: в «Краснодаре» была «болезнь» весенней стадии ещё когда я там играл

Калешин: в «Краснодаре» была «болезнь» весенней стадии ещё когда я там играл
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Бывший защитник «Краснодара» Виталий Калешин поделился мнением об участии своей бывшей команды в борьбе за чемпионство в Российской Премьер-Лиге в текущем сезоне.

«Чемпионом становится не тот, кто выигрывает у лидеров, а тот, кто меньше теряет в матчах с аутсайдерами. Это такой закон. Надеюсь, что «Краснодар» сможет удачно пройти свой отрезок. Когда я ещё играл, была «болезнь» весенней стадии — много теряли очков, причём с аутсайдерами», — приводит слова Калешина Metaratings.

«Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 39 очков за 18 матчей.

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