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«Манчестер Сити» может подписать двух игроков из Серии А и одного — из «Спортинга»

«Манчестер Сити» может подписать двух игроков из Серии А и одного — из «Спортинга»
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«Манчестер Сити» планирует существенно укрепить состав в летнее трансферное окно. Как сообщает Sky Sports, «горожане» заинтересованы в приобретении трёх футболистов: защитника «Ювентуса» Андреа Камбьязо, полузащитника «Торино» Самуэле Риччи, а также защитника португальского «Спортинга» Усмана Дьоманде.

Напомним, об интересе к универсальному латералю «Ювентуса» со стороны «Ман Сити» сообщалось ещё в период зимнего трансферного окна. По данным источника, новую попытку приобретения Камбьязо «горожане» предпримут летом.

Сообщается, что переговоры с окружением опорника «Торино» Самуэле Риччи также уже начались. В подписании центрального защитника «Спортинга» Дьоманде, по информации издания, заинтересован лично новый спортивный директор клуба Уго Виана, который считает ивуарийца одним из самых одаренных игроков поколения на своей позиции.

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