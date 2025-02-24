Игрок «Локо» Батраков: в Италии официанты меня узнали и попросили о фото — я был в шоке

Полузащитник московского «Локомотива» и сборной России Алексей Батраков рассказал о том, как его узнали официанты в ресторане вице-президента миланского «Интера» Хавьера Санетти в Италии.

— Что ещё делал в Милане?

— Ходил в ресторан Хавьера Санетти. Пришли туда с друзьями в надежде увидеть его самого – он часто там бывает. Нам сказали, что должен приехать на следующий день. А я хотел сфоткаться с ним, купить капитанскую повязку.

— Их можно купить прямо у Санетти?

— Да. Там ещё его бутсы напоказ стоят, но их купить нельзя. А вот его повязки, вымпелы — можно. Я загорелся, хотел купить, плюс встретиться с ним лично. Договорились, что придём на следующий день. Что меня удивило: когда мы уходили из ресторана, меня узнали итальянские официанты – попросили сфотографироваться. Они пожелали удачи, там работают все, кто понимают в футболе. Я в шоке был, отходил от этого потом ещё долго. Правда, потом официанты позвонили и сказали, что у Хавьера не получается приехать. Так что мы так с ним и не увиделись, — сказал Батраков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.