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Агент Лепсая рассказал, почему сорвался переход Саласара в «Зенит»

Агент Лепсая рассказал, почему сорвался переход Саласара в «Зенит»
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Футбольный агент Тимур Лепсая прокомментировал сорвавшийся трансфер полузащитника португальской «Браги» Родриго Саласара в санкт-петербургский «Зенит».

«Я очень хорошо знаю агента Саласара. Год назад просто узнавал, у них РПЛ не была приоритетом, планы были грандиозные — АПЛ. В те времена они не очень хотели в Россию.

Между «Зенитом» и «Брагой» всё было договорено. В последний момент «Брага» затребовала акционеров «Зенита», они боялись вторичных санкций. Это нормальная практика, мы часто сталкиваемся с таким в последнее время. Их не устроил один из владельцев акций «Зенита», не знаю кто. Сказали, что не могут принять деньги.

Уже был написан контракт, и личный, соответственно, тоже. Две ночи были разговоры с европейскими юристами, которые пытались нарисовать схему, при которой не «Зенит» платил бы за игрока деньги. Сам за себя или третья сторона», — сказал Лепсая в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!».

В нынешнем сезоне Саласар сыграл за «Брагу» 21 матч во всех турнирах, в которых отметился шестью забитыми мячами и восемью результативными передачами.

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