Ибрагимович — о роли в «Милане»: не хочу появляться на фото и видео, я бы просто работал

Бывший форвард сборной Швеции Златан Ибрагимович рассказал о приоритетах своей работы на посту советника владельцев «Милана».

«Знаете что? Моя роль не имеет значения. Главное — это «Милан». Мы хотим, чтобы «Милан» был успешным. Всё, что мы здесь делаем, мы делаем ради «Милана». Здесь нет проявления эго, по крайней мере, с моей стороны. Я говорю, что это не театр одного актёра.

Предпочитаю оставаться в тени, я даже не хочу, чтобы мне что-то ставили в заслугу. Поверьте мне, я сказал ребятам: «Даже не хочу появляться на фото или видео». Знаете, если бы это зависело от меня, вы бы меня не видели. Я бы просто работал», — цитирует Ибрагимовича журнал GQ.

Златан Ибрагимович завершил футбольную карьеру летом 2023 года. В декабре того же года швед вернулся в итальянский клуб, заняв должность советника владельцев. В текущем сезоне «Милан» занимает в турнирной таблице Серии А седьмое место.