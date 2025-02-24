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«Мальчику надо в зал походить». Алексей Батраков — о первой встрече с Карпиным

«Мальчику надо в зал походить». Алексей Батраков — о первой встрече с Карпиным
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Полузащитник московского «Локомотива» и сборной России Алексей Батраков поделился самой яркой цитатой, которая запомнилась ему из общения с главным тренером национальной команды Валерием Карпиным.

— Какая самая яркая цитата запомнилась из общения с Карпиным?
— Когда я только приехал, Карпин сказал Сильянову про меня: «Мальчику, кажется, надо в зал походить». Посмеялись по-доброму. Валерий Георгиевич для игроков — как отец. Всегда пообщается, спросит, отдельно поговорит, — сказал Батраков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

В нынешнем сезоне Батраков сыграл за «Локомотив» 23 матча во всех турнирах, в которых отметился 11 забитыми мячами и восемью результативными передачами.

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